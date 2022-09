Rick Bonadio era o responsável pela carreira do Rouge - Reprodução/Youtube

Rick Bonadio era o responsável pela carreira do Rouge Reprodução/Youtube

Publicado 29/09/2022 15:12 | Atualizado 29/09/2022 15:13

Rio - Rick Bonadio, ex-empresário e produtor musical do Rouge, relembrou os desentendimentos entre as integrantes do grupo formado no programa "Popstars", nos anos 2000. Durante entrevista ao podcast "Ticaracaticast", Rick afirmou que as brigas eram recorrentes e que ele precisou contornar várias situações como responsável pelo quinteto.

fotogaleria "Elas brigavam para cacete. Tretavam muito. Imagina, cinco mulheres ali no grupo fazendo sucesso, aí uma: 'Pô, quero cantar tal música'. No estúdio, até que eu conseguia levar, mas no show, porr*...", contou. "Quando você junta pessoas que nem se conheciam, aí dá treta. E não é porque são meninas. Se pegar um grupo de meninos que não se conhecem, vai ter treta", acrescentou.

Rick Bonadio ainda afirmou que desconhece o nível de relacionamento entre todas as ex-integrantes do Rouge. "Aí, uma começou a bicar com a outra, uma saiu... E umas quatro que são amigas. Aliás, não sei se são amigas ou não. Eu não perdi o contato com elas individualmente, mas não sei se elas juntas são amigas. Mas algumas eu sei que são".