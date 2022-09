Zilu Godoi detalha chegada de furacão Ian em Orlando - Reprodução / Instagram

Rio - Zilu Godoi, de 64 anos, usou as redes sociais, na madrugada desta quinta-feira, para detalhar os momentos de tensão enfrentados durante a chegada do furacão Ian em Orlando, nos Estados Unidos. No Instagram, a empresária falou sobre a insônia provocada pelo medo e igualmente, das consequências do fenômeno natural.