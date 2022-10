Virgínia Fonseca mostra barrigão na reta final de gravidez - Reprodução / Instagram

Publicado 21/10/2022 09:41 | Atualizado 21/10/2022 09:48

Rio - Virgínia Fonseca usou as redes sociais, na quinta-feira, para exibir registros do barrigão de 38 semanas da gestação de sua segunda filha, Maria Flor, fruto do relacionamento com o cantor Zé Felipe. A influenciadora de 23 anos posou com a camiseta levantada e falou no Instagram sobre estar aproveitando a reta final da gravidez.

"Senhora, aqui é a fila preferen (cial)…. Aproveitando para brincar com o barrigão enquanto ainda dá", se divertiu a influenciadora, ao mostrar uma selfie em que aparece de costas e outra em que está de lado. Nos comentários do post, seguidores aproveitaram para elogiar a influenciadora e também dar palpites sobre o dia do nascimento da criança.

"Está linda!", disse uma usuária. "Que a Maria Flor venha com muita saúde!", desejou outra. "Ansiosa pela chegada da florzinha!", admitiu uma fã. "Acho que vem neste fim de semana", opinou uma internauta.