Fátima Bernardes no ’Saia Justa’ Divulgação

Publicado 27/10/2022 12:36 | Atualizado 27/10/2022 13:10

Rio - Fátima Bernardes falou um pouco sobre a experiência de manter um namoro à distância com o deputado federal Túlio Gadêlha. Em participação no "Saia Justa", da GNT, a apresentadora explicou como administra o tempo no relacionamento, relembrando que os dois se conheceram no Rio, mas que ele mora em Recife e trabalha em Brasília.

"Até agora estamos administrando do jeito que está. Acho que com a vida que tenho hoje, sem a obrigatoriedade de estar ao vivo todos os dias, me facilita. A gente teve uma vivência durante toda a pandemia, dele ficar no Rio e depois começar os trabalhos online. E vimos que a gente funciona juntos. Isso também foi legal", explicou ela, que namora com o deputado desde 2017, após um casamento de 26 anos com Willian Bonner.

Atualmente, Fátima se prepara para um novo desafio e em breve assumirá o comando do "The Voice Brasil". Depois de 13 anos como âncora do "Jornal Nacional" e mais 10 à frente do "Encontro", a jornalista, de 60 anos, também falou sobre a mudança na carreira.



"A gente nunca acha que está totalmente preparado. Eu sou extremamente exigente comigo mesma. Eu já gravei sete programas e no primeiro dia me senti como se tivesse começando na televisão. Isso é muito interessante para uma pessoa como eu que sou extremamente controladora", admitiu.