Jojo Todynho chora ao lembrar do pai, morto há 15 anosReprodução / Instagram

Publicado 30/11/2022 11:30 | Atualizado 30/11/2022 11:30

Rio - Jojo Todynho, de 25 anos, se emocionou ao relembrar a figura de seu pai, Júlio César, que morreu baleado há 15 anos. No Instagram, a cantora desabafou sobre o luto e descreveu como se sente sabendo que não contará com a presença de seus familiares falecidos nas festas de fim de ano.

"Eu acabei de encontrar um amigão do meu pai. Ele começou a chorar, e eu já comecei também. Falou que lembra de mim pequena, que meu pai ajudou muito ele", iniciou a artista nos stories do Instagram. "As pessoas faziam ideia que meu pai era o maior 'negãozão', mas ele tinha um coração que as pessoas nem imaginavam", afirmou.

"Isso acaba comigo, sabe, gente? Está chegando o fim do ano aí, dezembro, Natal, Ano-Novo... Para mim é sempre muito duro. Eu lembro das pessoas que foram embora e não estão aqui pra ver tudo o que aconteceu. Mas está bom, Deus sabe de todas as coisas", acrescentou Jojo.

Logo em seguida, a cantora se permitiu imaginar como o pai estaria, caso ainda estivesse vivo. "O nêgo ia estar metido, de motão. Porque ele gostava de moto. Eu ia dar logo uma moto pra ele, do tamanho dele. Mas as coisas não são como a gente quer, né? Minha vovó está aí, está bom", concluiu a artista.