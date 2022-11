Chico Buarque homenageia Gal Costa durante show - Reprodução de vídeo

Chico Buarque homenageia Gal Costa durante showReprodução de vídeo

Publicado 30/11/2022 11:25 | Atualizado 30/11/2022 11:33

Rio - Chico Buarque, de 78 anos, homenageou Gal Costa durante um show da turnê "Que Tal um Samba", em Brasília, nesta terça-feira. Na ocasião, ele cantou a música "Mil Perdões", de sua autoria, mas que fez muito sucesso na voz da artista baiana, que faleceu aos 77 anos, em São Paulo, no dia 09 de novembro. Um vídeo do momento foi compartilhado no Instagram do músico.

fotogaleria

"Chico Buarque mudou o repertório de seu show 'Que tal um samba?' para fazer uma singela homenagem a Gal Costa. Com a imagem da cantora projetada sobre o cenário de Daniela Thomas, ele interpretou a canção 'Mil Perdões', de sua autoria, um grande sucesso na voz da amiga baiana. A homenagem, que passará a fazer parte do roteiro do show, aconteceu esta noite durante a primeira das duas apresentações do compositor em Brasília, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães", dizia a legenda.

Através dos comentários, os fãs elogiaram a homenagem feita por Chico. "Que lindo, Chico! Ela merece", opinou um usuário da rede social. "Linda homenagem! Chico é mesmo lindo e doce!", disse outro. "Que homenagem espetacular! Gal vestiu essa canção com sua voz única; Chico também a gravou no mesmo disco que tem "Samba do Grande Amor", que ele cantou com ela no show que virou o DVD "Chico ou o país da delicadeza perdida"", relembrou uma terceira pessoa.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chico Buarque (@chicobuarque)

Gal Costa entoou várias composições de Chico Buarque ao longo da carreira. A primeira delas foi "Folhetim" (1978). Logo depois vieram "A história de Lily Braun" (Edu Lobo e Chico Buarque, 1983) e "A mulher de cada porto" (Edu Lobo e Chico Buarque, 1985). Em 1995, a cantora gravou o álbum, "Mina d'água do meu canto", com músicas de Chico e Caetano Veloso. Dez anos depois, ela emprestou sua belíssima voz a "Embebedado" (José Miguel Wisnik e Chico Buarque).

A turnê "Que Tal um Samba" de Chico Buarque chega ao Rio de Janeiro no ano que vem. Ele se apresenta do dias 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de janeiro no Vivo Rio, na Zona Sul.