Mari Gonzalez exibiu o corpão ao renovar o bronzeado em dia de piscina - Reprodução/Instagram

Publicado 27/11/2023 13:04

Rio - Mari Gonzalez, de 29 anos, impressionou os seguidores ao compartilhar as fotos de sua viagem a Salvador, na Bahia, nesta segunda-feira (27). A ex-BBB decidiu iniciar a semana com um belo banho de piscina, acompanhada pelos pais, Alfredo e Sônia. De biquíni azul, a influenciadora digital ostentou o corpão enquanto colocava o bronze em dia, registrando o momento nos Stories do Instagram. "Que sorte ser daqui", declarou a famosa.

A modelo viajou para sua terra natal, no último sábado (25), para surpreender os pais com sua chegada no aniversário do casal. Mari desembarcou na Bahia sem o noivo, Jonas Sulzbach, em meio aos boatos de que o casal vive uma crise no relacionamento. Os dois estão juntos desde 2015 e ficaram noivos no ano passado. Nas redes sociais, os ex-BBBs têm mostrado a construção da mansão deles em São Paulo.