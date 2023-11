Xuxa e Eliana são entrevistadas para o programa 'Angélica: 50 & Tanto' - Reprodução/Instagram

Publicado 28/11/2023 15:29 | Atualizado 28/11/2023 15:31

Rio - Xuxa Meneghel e Eliana foram as convidadas do quinto episódio do programa 'Angélica: 50 & Tantos'. Nesta terça-feira (28), a "rainha dos baixinhos" chamou a atenção de fãs ao compartilhar alguns detalhes das filmagens deste encontro memorável.

"Um pouquinho dos bastidores da gravação de 'Angélica: 50 & Tanto'. O 5º episódio, que tem a reunião das 'migles', já tá disponível no Globoplay. @angelicaksy @eliana", escreveu a famosa na legenda da publicação. No post, Xuxa incluiu clipes dos bastidores e da produção do programa, deixando seguidores encantados com a relação de amizade entre as três grandes apresentadoras. O trio de loiras ainda posou para uma sessão de fotos juntas e deu um show de beleza nos cliques.Internautas logo usaram os comentários da postagem para admirar as eternas musas da TV brasileira e rir da interação descontraída das três: "Amo vocês", se declarou a esposa do apresentador Luciano Huck. "Vocês podiam morar logo juntas e fazer um programa diário. Por favor, nunca te pedir nada, Xuxa", brincou uma pessoa. "Xu, essa foi uma das melhores entrevistas! Amei, vocês arrasaram", elogiou outra. "Nossas loiras lindas do Brasil, sempre serão únicas", admirou uma terceira.