Julio Rocha criticou 'masculinidade tóxica' ao alertar fãs sobre o câncer de próstataReprodução/Instagram

Publicado 28/11/2023 12:47

Rio - Julio Rocha, de 44 anos, divertiu os seguidores com uma mensagem de alerta no mês do Novembro Azul, de conscientização sobre o câncer de próstata. Em postagem no Instagram, o ator aconselhou os homens a abandonarem os preconceitos relacionados à "masculinidade tóxica" e procurarem os exames de prevenção da doença.

"Cuidado! Alerta, masculinidade frágil! Novembro Azul tá aí: seja um homem de verdade e faça o exame! Não deixe as vozes da sua cabeça te impedirem de ter uma vida saudável", avisou o humorista. Em um vídeo, o ator encena diversos momentos em que homens relacionam hábitos como a depilação, ou posições específicas com a homossexualidade.

Na legenda, o artista criticou o comportamento que mostra no vídeo de humor: "Os homens têm que provar pras vozes da cabeça que é macho viril e que tem testosterona ao invés de sangue correndo nas veias. Até na hora do sorvete a cada lambida vem aquela voz dizendo: 'isso não é coisa de macho!' (se o sorvete tiver duas bolas então já era)", alfinetou.

"Onde tá escrito o que é ou não coisa de homem? Ser homem de verdade não tem nada a ver com a maneira como de falar, andar ou o jeito de dançar. Ser homem de verdade é ser você mesmo. A masculinidade frágil é tóxica, inclusive, para os homens que não podem chorar, demonstrar seus sentimentos, ou se acabar na pista ao som de uma nova música da Britney. Assumir sua personalidade que é coisa de macho! Abre 'ozóio'. Então, da próxima vez que esta voz do além vier, faz a Katia e finge que não é com você", completou.

Recentemente, Antonio Fagundes também viralizou nas redes sociais ao estrelar uma campanha do Porta dos Fundos para promover o Novembro Azul . No vídeo, o ator de 74 anos pediu para os homens colocarem o "c*zinho para jogo" como uma forma de se prevenir contra o câncer de próstata.

