Monique Evans comemora nascimento dos gêmeos Álvaro e Antônio, filhos de Bárbara Evans - Reprodução/Instagram

Monique Evans comemora nascimento dos gêmeos Álvaro e Antônio, filhos de Bárbara EvansReprodução/Instagram

Publicado 28/11/2023 11:39

Rio - Monique Evans, mãe de Bárbara Evans, usou as redes sociais, na noite desta segunda-feira (27), para atualizar os fãs sobre o estado de saúde dos netos recém-nascidos. Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, a apresentadora comentou a emoção pela chegada dos gêmeos Antônio e Álvaro, que nasceram por volta das 14h, em São Paulo

fotogaleria

"Meu Antônio está no quarto com a Bárbara, e o Álvaro teve um desconforto respiratório. Ele está super bem, mas tem que ficar separadinho, em observação até amanhã. Então, a Bárbara foi lá e aí tem uma foto linda dela de mão dada com ele. Ela foi lá ficar um pouquinho com ele e dar um pouquinho de noite pra ele. Uma benção, gente, coisa mais linda", declarou a vovó coruja.

Mais cedo, a atriz já havia celebrado o nascimento dos netinhos: "Estou apaixonada, o coração está a mil, abalado, emocionado. Não estava lá porque não sabia quando eles iam nascer, mas agora não vejo a hora de pegar eles no colo", disse.

"Eles devem ficar no hospital até sexta, já que são dois e pequenininhos, e depois vão para casa. Mas estão todos bem e são lindos. Um mais moreninho, outro mais grandão", contou a famosa. "Combinei com a Bárbara de esperar um pouco para ir (visitar), mas não vejo a hora de pegar eles no colo", acrescentou ela.

Os gêmeos Antônio e Álvaro são frutos do casamento de Bárbara Evans e Gustavo Theodoro, que também são pais da pequena Ayla, de um ano e sete meses.