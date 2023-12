Larissa Manoela - Stella Carvalho / Divulgação

Publicado 03/12/2023

Rio - Larissa Manoela está de volta às telonas em "Tá Escrito", com direção de Matheus Souza, que chega aos cinemas nesta quinta-feira (7). No filme, a atriz dá vida à Alice, uma leonina insegura, que mora com a mãe (Karine Teles), o irmão (Kevin Vechiatto) e namora Breno (André Luiz Frambach). A jovem vê sua vida mudar após recebe um livro em branco e pode fazer com que qualquer previsão astrológica escrita por ela naquelas páginas se concretize. Protagonista da história, a artista fala sobre sua personagem, conta como foi contracenar com o noivo, André, sua relação com astrologia e mais.

- Qual a sensação de retornar às telonas?

É meu retorno aos cinemas depois de seis anos. Para a galera que curte os meus filmes, assiste, e tem a possibilidade de assistir no streaming, agora é a possibilidade de me ver grande, porque eu tenho 1,53m de altura (risos). Estou muito feliz de poder levar a galera ao cinema.

- Qual era sua relação com a astrologia antes do filme e qual o seu signo pessoal?

Eu faço Alice no filme. Eu sou capricorniana, mas a Alice é leonina. Tenho certeza que vocês vão ser representados com seus signos, com os personagens, que vão trazer muita verdade ou talvez mito. Estou muito feliz, espero que vocês se divirtam com esse filme. Pra mim foi muito importante contar essa história. Eu adoro falar sobre astrologia. Acho que todo mundo de alguma maneira é envolvido por esse assunto. Acho que nada melhor do que poder comunicar através de um filme, para galera levar a família para o cinema. Acho que mais que astrologia, a genta fala sobre as relações reais, sobre família, relacionamentos, amizade e olhar pro outro.

- Qual foi o maior desafio em interpretar Alice?

Sempre na minha buscas pelos personagens, sempre gosto de achar o que mais me distancia e o que mais me aproxima. E eu sempre faço esse processo... A Alice é uma personagem muito especial, uma menina que quando eu vi, falei: 'vai ser muito interessante poder falar sobre signos, sobre essa mulher que está tentando encontrar o lugar dela no mundo'. De repente, ganha esse super poder, esse livro mágico, onde você controlar da sua maneira. Óbvio, que no meio do caminho ela vai acabar se perdendo, porque como leonina, ela vai querer que tudo esteja girando em torno dela.... Sou uma pessoa capricorniana, gosto de tudo planejado, faço planner semanal. Tem um pouco desse lugar que a gente vai entendendo, que às vezes a gente faz esses planos, mas eles podem sair do nosso controle. Acho que o controle que a Alice acaba perdendo no meio do caminho vai surpreender muita gente porque a história vai dar uma grande volta.

- Qual a maior diferença entre a Alice e a Larissa?

Tenho uma coisa que surpreendentemente na minha vida foi acontecendo, que foi esse lugar que a Alice acaba indo buscar e que a Larissa, através dos seus trabalhos, conquistou. Sempre vi qual a maneira que eu podia ficar mais na encolha. Na escola, detestava apresentar o trabalho na frente da sala e a Alice também tem um pouco dessa questão. Só que depois que ela entende que esse lugar dela da comunicação é do leonino, essa parte de poder mostrar o que quer e o comando da coisa. Estar ali no centro das atenções. No meio do caminho, com a trama se direcionando, no filme, eu falei: 'olha, esse aqui, ao mesmo tempo que é muito parecido, é muito diferente. Então acho que é mais essa proporção do lugar onde a minha vida foi me colocando e que a Alice também foi vivendo e o universo todo, o horóscopo, os astros foram colocando ela depois de escrever todos os desejos.

- Depois do filme, você se interessou mais por horóscopo e mapa astral?

Sempre fiz mapa astral, faço todo ano minha revolução solar e, recentemente, fiz sinastria amorosa. Com quem? (André, seu namorado). Gosto muito desse universo, a gente inclusive ampliou. O André não tinha tanto conhecimento, eu tinha um básico. Esses dias a gente passou o dia todo lendo a nossa sinastria amorosa. Eu falei, 'olha só o que os astros estão dizendo'. E eu acho bacana poder entender um pouco do nosso processo. Muita gente, às vezes, não acredita, mas o universo estava de uma maneira como a gente nasceu. Então, o que isso pode nos trazer? Você encontra muita coisa interessante nessa busca de aprender um pouco mais. Fui trazendo um pouco dessa interesse para o André, e a gente ficou muito contente. Falei: 'vamos ler, que isso aqui vai trazer coisas boas para a gente'. E aí, foi excelente, porque eu não tinha feito minha sinastria amorosa ainda e a gente alinhou tudo. E, ó, spoiler: Está super alinhado, gente. Graças a Deus!

- Este é seu primeiro trabalho com o André após vocês se assumirem como casal, no ano passado. Como foi a experiência?

A gente ficou muito contente quando coincidiu a agenda, o que é difícil na nossa vida. Trabalhar como casal foi muito especial. A gente fez um filme anos atrás ("Modo Avião"- 2020, da Netflix)e a experiência foi maravilhosa, e agora a gente poder estar trocando mais profundamente, batendo o texto, coisas que a gente já fazia, mas assim, dando aquele que pitaco, que se você não tem tanta intimidade não fala. Foi muito gostoso. Ele é um parceiro maravilhoso, é muito especial estar com ele e somar nesse processo todo artístico. É um ator talentoso, que tenho maior orgulho. E é impressionante como ele vira um camaleão de personagem para personagem. Vai ser incrível poder mostrar pro público essa nova faceta, super comédia e divertida do André. E a gente se divertiu muito gravando as cenas. Tem uma específica que se não fosse ele que fizesse, não faria com ninguém. Um spoiler: o Matheus falou 'lambe a cara dela'. Beijo esse homem, mas assim, lamber a minha cara... Foi super divertido, a gente lembra muito desse dia, a gente sempre volta nesse assunto. Então, a gente tá muito orgulhoso e muito feliz de dar vida a Alice e o Breno.

- Larissa, o que você faria com esse livro mágico em mãos?

Acho que eu colocaria uma coisa, que para mim é muito impressionante o fato de ser uma coisa tão simples e hoje está muito escassa. Exemplo: tempo de qualidade e simplesmente respirar, sabe? Fazer com que as pessoas parassem para dar um respiro, porque às vezes a gente está tanto na ânsia de querer fazer, que a gente tá vivendo numa sociedade que tem questões muito severas psicológicas, tem ansiedade, tem depressão. Então assim: uma previsão pra todos: para, respira, tenta enxergar esse tempo que você está vivendo agora, com qualidade, e tira coisas boas desse processo, sabe? E o que é mais doido, é a gente pensar que a gente não vive sem respirar. Mas será que a gente tá respirando certo? Eu sempre fico nessas questões, assim, eu pratico ioga porque me ajudam muito em várias questões, e o respirar, quando você toma consciência, é muito transformador. Fiquei impressionada em poder ter essa consciência e se eu pudesse controlar, acho que eu escreveria isso, que é tão simples, mas acho que com a consciência do quanto respirar é importante.

- A sua personalidade tem muito a ver com seu signo?

Acho que os capricornianos tendem a ser muito perfeccionistas. O que eu acho que ao mesmo tempo que é uma qualidade, também é um defeito. Porque tudo que é demais, obviamente, atrapalha. E às vezes eu vejo que eu sou perfeccionista demais, a ponto de eu ficar falando pra mim: 'para de ser chata, metódica, de querer controlar e querer tudo perfeito. Então, se eu pudesse dar uma diminuída ali na intensidade do perfeccionismo... Eu deixaria, porque ser perfeccionista tem as suas qualidades e é interessante, mas para queria que ele ficasse um pouco mais equalizado. Porque eu acho que o capricorniano, ele está num nível elevado no perfeccionismo.