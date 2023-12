Thaila Ayala e Renato Góes comemoram aniversário do filho - Reprodução / Instagram

Publicado 03/12/2023 10:56

Rio - Thaila Ayala e Renato Góes comemoraram o aniversário de dois anos do filho mais velho, o pequeno Francisco, neste sábado (2). Com uma festa com tema de fazenda, o casal reuniu amigos e familiares para celebrar o momento especial.

Através dos Stories, do Instagram, Thaila Ayala compartilhou poucas coisas sobre o aniversário e revelou que não pegou no celular durante a festa. "É muita alegria ver o filho completando dois anos. Tempo, tempo, tempo, vai devagar, querido. Mas estou passando aqui para dizer que eu não tenho nenhuma foto ou vídeo. Eu não toquei no celular durante a festa. Fiquei grudada neles e dei atenção aos convidados", revelou.

Embora não tenha publicado as fotos oficiais da festa, alguns convidados compartilharam momentos da comemoração em seus respectivos perfis. A atriz Isis Valverde fez Stories do momento do parabéns e mostrou uma parte da decoração, que contou com muito xadrez azul e elementos de fazenda. No topo do bolo, havia um celeiro e uma vela com o número dois.

A influenciadora Mari Bridi e a modelo Flavia Lucini também compartilharam o momento do parabéns. "Viva o Fran", "Viva Francisco" escreveram elas em seus respectivos Stories, que mostram Thaila Ayala, Renato Góes, Francisco e a pequena Tereza atrás da mesa do bolo celebrando o aniversário do primogênito.