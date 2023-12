Gabi Luthai estava grávida de gêmeos, mas perdeu um bebê - Reprodução / Instagram

Publicado 03/12/2023 07:27

Rio - Após anunciar a primeira gestação, fruto do casamento com Teo Teló , Gabi Luthai usou as redes sociais para revelar que estava grávida de gêmeos, mas perdeu um bebê. Neste sábado (2), cantora publicou um desabafo em seu perfil do Instagram, onde contou sobre o aborto que sofreu e falou sobre o período depressivo que enfrentou.

"Éramos três, os gêmeos e eu. Foi um misto de emoção e medo, porque eu corria o risco de perder os dois. Semanas antes tive um sangramento que se deu por um descolamento ovular, que pode ocorrer no comecinho da gestação. Assustei demais! A área com sangue era grande e eu precisei fazer repouso absoluto, usar medicação e mesmo assim não havia certeza de nada", iniciou ela na legenda da publicação que fez.

"Quando soubemos que eram dois, tive a recomendação de fazer mais repouso ainda, mas sabendo que um deles já não estava tão bem assim. Confiei em Deus e entreguei. A depressão foi piorando, mas eu não queria tomar remédio, me sentia culpada. Não queria que nada fizesse mal aos bebês, porém meu estado emocional só piorava".

"Com aproximadamente 11 semanas tivemos a notícia de que um dos bebês não evoluiu. Fiquei frustrada, triste, obviamente, mas parte de mim sentiu alívio porque ainda tinha outro neném crescendo ali. Pensei: eu poderia ter perdido tudo, então confiei em Deus e entreguei mais uma vez. Agradeci por ter sido casa pra esse ser, mesmo que numa passagem tão curta. Estava anestesiada, meio sem reação. Muitos choros".

"Até que decidi que era melhor me medicar para depressão pra tentar controlar as emoções, além da terapia que eu já fazia, as orações diárias, a alimentação. O repouso acabou. Pude voltar com os treinos também e fui me acolhendo, acolhendo meu momento. Até me sentir bem o suficiente pra compartilhar com mais amigos, familiares e vocês aqui".

"Tem sido uma jornada desafiadora e transformadora. E é aquilo que eu sempre digo: por trás da tela existem seres humanos, que a gente nunca sabe de fato o que está se passando. Enquanto muitos me julgavam por marketing, eu estava mesmo surtada com o dobro de hormônios em mim, uma gestação gemelar de risco e uma depressão tomando conta", finalizou.

A cantora ainda revelou que a gravidez gemelar aconteceu de forma natural. Ela e Teo Teló, irmão de Michel Teló, não realizaram nenhum tipo de tratamento ou procedimento para engravidar. "E para quem tem curiosidade: foi natural, não fizemos FIV [fertilização in vitro] nem nada, mas infelizmente não pudemos viver essa benção por muito tempo", comentou ela na publicação.