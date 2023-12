Michel B. Jordan se envolve em acidente com Ferrari - Reprodução Youtube / LA-OC.tv / Instagram

Michel B. Jordan se envolve em acidente com FerrariReprodução Youtube / LA-OC.tv / Instagram

Publicado 03/12/2023 11:28

Rio - A noite deste sábado (2) não foi muito produtiva para Michael B. Jordan. Segundo o site "TMZ", o ator bateu sua Ferrari em um carro que estava estacionado, em Hollywood, Los Angeles, nos Estados Unidos. Felizmente, ninguém ficou ferido.

fotogaleria

De acordo com o Departamento de Polícia de Los Angeles (LADP), o ator bateu a Ferrari azul em um Kia, de cor semelhante, que estava estacionado, por volta das 23h30.

Embora os policiais não tenham feito um teste de sobriedade no local do acidente, o LAPD afirma que Michael B. Jordan não estava sob efeito de álcool ou drogas. No entanto, o ator não revelou o que causou o acidente.

Felizmente, apenas os carros foram danificados e ninguém ficou ferido. De acordo com o portal, o LAPD orientou Michael B. Jordan a preencher um boletim de ocorrência online.