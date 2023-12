Thais Fersoza lembra namoro com Bruno Gagliasso - Reprodução de vídeo

20/12/2023

Rio - Thais Fersoza participou do "Quem Pod, Pod", apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, na noite desta terça-feira, e relembrou o namoro com Bruno Gagliasso, no fim da década de 1990. Na época, a artista tinha 15 anos e era protagonista de "Malhação", da TV Globo. Já ator tinha 17 e fazia parte do elenco de apoio da novela teen.

"Com o Bruno Gagliasso você teve o primeiro namorado! Aliás, acho que foi a primeira vez que o Bruno foi o namorado de alguém porque você já era a Thais Fersoza e ele era o Bruno", afirmou Giovanna. Thais explicou como os dois se conheceram. "Ele fazia figuração ou elenco de apoio. Um dia estava passando cena, a gente era muito novo. Começou aquele papo e, não sei por que, ele falou assim: 'você faz aniversário 13 de abril, né? Eu também faço'. Aí eu achei que tava fazendo graça. Ele pegou o documento para mostrar. Começamos a conversar por causa dessa coisa de 13 de abril."

A atriz continuou falando sobre o namoro da adolescência, mas admitiu que não lembrava de muitos detalhes. "Ficamos um ano, muito tempo até pela idade. A gente fazia as capas de revista, era bonitinho. Éramos adolescentes e estávamos namorandinhos, uma coisa muito lúdica, tão jovens, tão apaixonadinhos. Era um namorinho, muito namorinho, meu primeiro namorinho. Minha mãe levava para eu encontrar. A gente trabalhava muito, tenho a recordação de ser uma coisa muito fofinha, mas essa coisa da relação não tenho muita lembrança", disse ela, que é casada com Michel Teló, com quem tem dois filhos, Melinda e Theodoro.

A artista revelou que se separou de Bruno, na época, devido a distância. É que o ator foi trabalhar na Argentina e ela ficou no Brasil. "Fui fazer Esplendor e ele foi viajar para Chiquititas. Ele foi para a Argentina e fui uma vez para lá com meus pais. Acho que quando voltei da Argentina, foi afastando. A gente se falava muito, ele deixava horas de música na secretária eletrônica. Foi se desfazendo", lembrou. Atual mulher de Bruno, Giovanna brincou: "Graças a Deus, veio 'Chiquititas', né, gente'".