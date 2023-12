Pedro Scooby e Cintia Dicker aproveitam dia de praia em família

Rio - Pedro Scooby, de 35 anos e Cintia Dicker, de 37, aproveitaram a véspera de Natal para curtir um dia de praia em família, na Zona Oeste do Rio. O casal, que esteve ao lado da filha, Aurora, de apenas 11 meses, chegou a ser abordado por fãs e ainda posou para selfies.

Em novembro deste ano, Cintia Dicker usou as redes sociais para avisar aos seguidores que tem tomado medidas legais contra as mensagens de ódio recebidas contra sua filha com o surfista.

"Quando comecei a receber mensagens de ódio, falando da imagem da minha filha, falando coisas horrorosas dela, [quando] começaram a atacar ela, eu fui atrás dos meus direitos", afirmou.



"A gente não precisa permitir esses animais, como ele falou, [que] estão em casa, digitam o que querem, falam o que querem, enchem a pessoa de ódio, de mensagens horrorosas, se baseando em coisas que acham e que não tem noção de que isso é crime. Elas vão pagar. E outra, perfil falso, dá para descobrir quem é. Então, gente, vamos parar”, finalizou a ruiva.

Relatar erro