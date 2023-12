Bruna Biancardi - Reprodução do Instagram

Publicado 24/12/2023 15:13

Rio - Bruna Biancardi, de 29 anos, usou as redes sociais, neste domingo, véspera de Natal, para compartilhar uma reflexão sobre 2023. A influencer, que é mãe de Mavie, fruto de seu antigo namoro conturbado com Neymar Jr., afirmou que este foi o ano "psicologicamente mais difícil" de sua vida.

"Este ano foi, sem dúvida, o ano emocionalmente e psicologicamente mais difícil pra mim. E ao mesmo tempo foi o ano que eu descobri uma força que nem imaginava que tinha", dizia o texto de Iandê Albuquerque, repostado pela morena. "Eu sobrevivi ao meu próprio caos, e isso já é um motivo a ser celebrado", finalizou.

Durante sua gravidez, em junho deste ano, Bruna Biancardi chegou a ser traída pelo jogador de futebol, que aproveitou para se desculpar publicamente com a influenciadora. Por intermédio de uma publicação em seu perfil do Instagram, o atleta afirmou ter "errado" com a parceira e demonstrou estar arrependido.