Ratinho exibe novo visualReprodução / Instagram

Publicado 24/12/2023 18:20 | Atualizado 24/12/2023 18:25

Rio - Ratinho, de 67 anos, usou as redes sociais, neste sábado, para compartilhar seu novo visual e surpreendeu os internautas. No Instagram, o apresentador do SBT publicou um vídeo de seu novo look e ainda garantiu elogios.

"É o que me deixa mais feliz, o cuidado que meu filho Governador do Paraná, Ratinho Jr., tem por mim", escreveu o apresentador na legenda do registro em que tem o cabelo arrumado pelo herdeiro.

Nos comentários do post, fãs aproveitaram opinar sobre o novo look do apresentador. "Sensacional!", escreveu um seguidor. "Família linda!", afirmou outra. "Jurava que era o Mano Brown!", escreveu um usuário, brincalhão. "Ficou a cara do Mazzaropi", alegou outro, referindo-se ao famoso humorista brasileiro.