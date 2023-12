Claudia Alencar - Reprodução / Instagram

Claudia AlencarReprodução / Instagram

Publicado 24/12/2023 17:53 | Atualizado 24/12/2023 17:55

fotogaleria

"A Sra. Claudia G. Alencar foi submetida hoje à reavaliação do sítio cirúrgico. Devido ao procedimento

cirúrgico e à piora clínica nas últimas 24h, com achados compatíveis com septicemia e instabilidade hemodinâmica, permanecerá sedada, em ventilação mecânica e antibioticoterapia de amplo espectro", diz o boletim médico disponibilizado pelo hospital.

Claudia Alencar, que recentemente foi escalada para participar da novela "Beleza Fatal", do HBO Max, está longe da TV desde 2017, quando participou de "Rock Story", da TV Globo. A artista, que atua desde 1975, ainda participou de obras como "Tieta" (1989), "Esplendor" (2000), "Porto dos Milagres" (2001) e "Os Mutantes" (2008).