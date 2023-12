Zeca Pagodinho distribui presentes de Natal em Xerém - Reprodução / Instagram

Publicado 24/12/2023 19:09

Rio - Zeca Pagodinho, de 64 anos, usou as redes sociais, neste domingo, para compartilhar sua distribuição de presentes de Natal em Xerém. Através de um vídeo, publicado no Instagram, o cantor dividiu detalhes do momento e garantiu elogios dos fãs.

"Zeca Noel Pagodinho chegou com sua turma em Xerém para a distribuição de brinquedos para as crianças! Uma tradição que leva alegria para tantos moradores da região", iniciou o artista da legenda do post.

"Feliz Natal, família do samba! Que o espírito natalino de amor e compaixão toque todos os corações", desejou, por fim.

Nos comentários, fãs aproveitaram para enaltecer o gesto do sambista. "Zeca é maravilhoso!", escreveu uma usuária. "Por isso que sou fã!", afirmou outra. "Lindo! Ser humano incrível!", opinou um internauta. "O meu favorito no mundo inteiro!", acrescentou ainda uma admiradora.