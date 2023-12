Zé Vaqueiro e Ingra Soares comemoram mesversário do filho com festa em hospital - Reprodução / Instagram

Publicado 25/12/2023 07:56

Rio - Zé Vaqueiro e Ingra Soares usaram as redes sociais para mostrar a comemoração dos cinco meses de Arthur, filho caçula do casal, que, devido a uma malformação congênita , está internado na UTI desde que nasceu. Para a data não passar em branco, eles fizeram uma festinha no hospital, neste domingo (24).

"Natal é tempo de vida,de nascimento e esperança. Hoje nosso guerreiro completa cinco meses de vida. É véspera de Natal e viver essa data tão especial dentro de um hospital nos traz emoções diversas que nos fazem refletir sobre o verdadeiro sentido da vida. Desejo a todas as famílias que possam celebrar o verdadeiro significado desta data, com muita esperança na maior força do mundo: o amor!. Um Feliz e Abençoado Natal!", escreveu Ingra Soares na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de carinho e apoio ao casal. "Saúde, saúde muita saúde que desejo do fundo do meu coração! Vai ser lindo o trabalhar de Deus na vida de vocês!", desejou um perfil. "Feliz Natal, família linda", escreveu outro. "Amor que transborda", observou um terceiro.