Ana Hickmann aproveita ceia de Natal ao lado do filho; ex-marido posta mensagem misteriosaReprodução / Instagram

Publicado 25/12/2023 07:29

Rio - Mesmo em meio um divórcio conturbado, Ana Hickmann mostrou aos seguidores que curtiu a ceia de Natal ao lado da família. A apresentadora comemorou a data com o filho, Alezinho, de 9 anos, e da mãe, Reni Saath. Neste domingo (24), ela publicou o registro junto dos familiares.

Sorridente, a família posou em frente à árvore de Natal. Para a comemoração, a apresentadora apostou em um look vermelho. "Feliz Natal", escreveu ela nos Stories, do Instagram, que também tinha uma figurinha com a tradicional risada do Papai Noel.