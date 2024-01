Leo Chaves e Carolina Figueira - Reprodução do Instagram

Leo Chaves e Carolina FigueiraReprodução do Instagram

Publicado 02/01/2024 09:17 | Atualizado 02/01/2024 10:14

Rio- Leo Chaves, de 47 anos, iniciou 2024 compartilhando uma bela notícia com seus seguidores. O cantor, que é dupla de Victor, será papai mais uma vez. O artista revelou, no Instagram, nesta segunda-feira, que a mulher, Carolina Figueira, está grávida e publicou uma foto dando um beijinho na barriga dela. "Cordinha do coração… Francisco", escreveu ele na legenda.

fotogaleria

Os internautas vibraram com a notícia. "Que lindos. Felicidades para vocês e que o Francisco venha para esse mundo para iluminar ainda mais a vida de vocês", comentou uma pessoa. "Que notícia boa. Deus abençoe muito", afirmou outro seguidor. "Parabéns por mais está benção, Leo", disse uma terceira pessoa.

Vale lembrar que Leo já é pai de Matheus, Antônio e José, frutos do relacionamento anterior com Tatiana Sbrana. Os dois se separaram em 2019.