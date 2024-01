Antonia Morais - Reprodução/Instagram

Publicado 04/01/2024

Rio - Filha de Glória Pires, Antonia Morais abriu uma live nas redes sociais nesta quinta-feira (04), para se defender das críticas que recebe dos internautas por ser "herdeira" e mostrar sua realidade

Ela diz não achar justo esconder sua realidade pelo fato dela ser "diferenciada" e explica que não tem vergonha de sua condição financeira privilegiada.

"Ninguém tem moral para julgar ninguém. Eu estou sendo eu. Pelo menos, estou aqui mostrando as coisas que eu tenho, as coisas que eu não tenho, meu lado superficial, meu lado mais profundo... Muitos apontam o dedo para quem têm as coisas, mas não sabem o preço que foi pago por tudo isso. Elas não sabem como isso tudo foi construído e elas simplesmente vilanizam os outros. Sou muito bem resolvida em relação a isso [ser herdeira]. Eu não me doo não. Isso para mim não é um xingamento. Pessoas comentam nas minhas coisas como se estivessem me ofendendo. Mas, vocês não estão me ofendendo não. Vocês estão só me lembrando o quão boa a minha vida é, tá? Obrigada", ela falou.