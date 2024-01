Ary Mirelle revela que está com esquecimento - Reprodução

Publicado 04/01/2024 17:41

Rio - Ary Mirelle compartilhou, nesta quinta-feira (4), que está tendo episódios de esquecimentos na reta final da gravidez. Nos stories de seu Instagram, a influenciadora, que está à espera de seu primeiro filho com João Gomes , questionou se "voltaria ao normal" após o nascimento do bebê.

"Eu estou com esquecimento que vocês não tem noção, não. Eu estou conversando com alguém, aí eu tenho um assunto para falar dessa pessoa e eu simplesmente esqueço. Eu estava conversando agora com o médico e toda hora que eu ia mandar um áudio sobre alguma coisa, eu esquecia o que era e tinha que parar, lembrar o que eu queria falar e mandar outro áudio", revelou Ary.

Em seguida, a influenciadora mostrou preocupação com a situação. "Meu Deus! Esse esquecimento sai, né? A gente volta ao normal, né? Pelo amor de Deus", questionou.