Claudia Rodrigues e a namorada curtem dia de praia em São Conrado, no Rio

Rio - A atriz Claudia Rodrigues, de 53 anos, fez uma rara aparição ao lado da namorada, a empresária Adriane Bontato, de 52, na Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio, neste domingo. O casal aproveitou o dia para relaxar e se bronzear no local.

Claudia e Adriane trocaram alguns beijos e carinhos enquanto estiveram nas areias de São Conrado e, preocupada, a empresária usou um ventilador portátil para refrescar a atriz por conta do forte calor.

Claudia Rodrigues e Adriana Bonato assumiram o relacionamento em 2022. "Gente, gostaria muito que vocês respeitassem esse momento que estou passando e entendessem também. E não me julguem, por favor! Eu só quero ser feliz e vi que isso só é possível com o homem da minha vida! E eu descobri que o homem da minha vida é uma mulher! E essa mulher é a Adriane Bonato, uma pessoa incrível que me devolveu a vida e a vontade de viver e continuar lutando todos os dias pela minha vida!", escreveu Claudia na ocasião.

A atriz foi diagnosticada com esclerosa múltipla no ano 2000 e vive com a doença há 24 anos. A esclerose múltipla é uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso central.

