Publicado 12/01/2024 09:52

Rio - O ator Dado Dolabella fez uma postagem no Instagram, nesta quinta-feira, que foi interpretada pelos internautas como uma resposta às acusações de Luana Piovani . O namorado de Wanessa Camargo compartilhou uma imagem com a foto do personagem Coringa e os dizeres: "Todos somos maus em uma história mal contada". Na legenda da postagem, Dado escreveu: "Só lembrando".

Os internautas reagiram à postagem de Dado. "Será que todas as mulheres agredidas estão mentindo. E você é o coitado da história?", perguntou uma seguidora. "O que importa é estar tranquilo com a própria consciência! Os outros são os outros", disse uma fã. A apresentadora Ticiane Pinheiro postou emojis de coração e palmas para Dado. "Me poupe, né? Quatro histórias mal contadas...", disparou uma internauta.

Recentemente, após a entrada de Wanessa Camargo no "BBB 24", a atriz Luana Piovani começou a fazer vídeos relembrando que foi agredida por Dado quando eles namoravam, no início dos anos 2000. "Essa coisa do casal fofo... Ela está lá (no 'Big Brother Brasil') e está levando o namorado dela, que é um agressor, não importa se hoje ele come ou não come carne. Depois que eu fiz a denúncia, três mulheres vieram falar comigo que apanharam dele... A gente chama quem comete crime de criminoso", disse a atriz, que voltou a fazer acusações nesta sexta e relembrou sua camareira, Esme, que também foi agredida e chegou a ficar um mês afastada do trabalho.

"Ela tinha direito, inclusive, a indenização financeira, porque ela realmente ficou sem trabalhar. Acho que nunca pagou, foi condenado, mas não teve nada para fazer", disse a atriz, que também citou agressões a Pepita Rodrigues, mãe de Dado.

"Eu recebi um telefonema da mãe do criminoso, dona Pepita. Ela chorava, dizendo que ele tinha dado um tapa nas costas dela e empurrado", disse Luana.