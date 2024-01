Alceu Valença e William Bonner - Reprodução do Instagram

Publicado 25/01/2024 15:19 | Atualizado 25/01/2024 15:19

Rio - William Bonner, de 60 anos, encontrou o cantor Alceu Valença durante um almoço na TV Globo, nesta quinta-feira. Gente como a gente, o âncora do "Jornal Nacional" não resistiu e pediu para fazer uma foto ao lado do artista pernambucano, dono de hits como "Anunciação", "Morena Tropicana" e "La Belle De Jour". O registro foi publicado pelo apresentador no Instagram.

"Aí a gente vai almoçar na firma e encontra motivo pro Tio Tiete entrar em ação", brincou o jornalista na legenda. Os internautas reagiram à imagem. "Esse aí vale a pena demais! Um ícone da música brasileira. Máximo respeito!", comentou um usuário da rede social. "Sou fã dos dois", disse outro. "Uau, que encontro maravilhoso. Bonner sempre lindo", opinou uma terceira pessoa.

No último dia 10, Bonner vibrou ao encontrar Pretinho da Serrinha e posou para uma foto ao lado do artista. "No almoço na firma, tio tiete não pode perder a oportunidade", comentou.