Jandira Martini morre aos 78 anosReprodução de vídeo

Publicado 30/01/2024 10:47 | Atualizado 30/01/2024 11:51

Rio - Vários famosos lamentaram a morte da atriz Jandira Martini, aos 78 anos, nas redes sociais, nesta terça-feira. Regiane Alves, Flávia Reis, Marisa Orth e outras celebridades se manifestaram em uma publicação feita pelo ator Marcos Caruso, que informou sobre a morte da artista.

"Nossa, que triste! Sua parceira. Sinto muito um abraço bem carinhoso em você", afirmou Regiane Alves. "Grande atriz! Tive o privilégio de estar em um filme com ela… Tão bom estar ao lado de grandes atrizes… Muito triste. Um forte abraço querido", comentou Flávia Reis. "Que tristeza", disse Vanessa Giácomo. "Puxa, eu era tão fã dela", declarou Thalita Rebouças. Marisa Orth demonstrou surpresa com a notícia. "O que?? A Jandira Martini??? Meu Deus, quanta tristeza. Meu Deus".



Amigo de longa data de Jandira, Marcos Caruso se despediu da veterana em sua rede social. "Jandira Martini, minha maior amiga e prova de que os opostos se atraem e se completam. Juntos escrevemos peças, roteiros de cinema, séries e novelas. Minha grande confidente, conselheira e responsável pelas minhas maiores gargalhadas. Minha mestra. Sabe quando você passa pela escola na qual você estudou e vê que o prédio foi demolido? Assim me sinto com a sua partida", escreveu.

À "Quem", Caruso informou que a artista morreu, nesta segunda, após enfrentar problemas de saúde ocasionados por um câncer de pulmão. "Ela estava com um probleminha de saúde. Foi resolvido e teve uma intercorrência e partiu", detalhou o ator. "Jandira teve um câncer de pulmão cinco anos atrás. Depois fez uma cirurgia e ficou ótima, muito bem, com qualidade de vida. Nos últimos meses teve uma recidiva [da doença] e outros problemas, e faleceu em decorrência disso. Ela estava internada no Hospital 9 de Julho, em São Paulo", concluiu.

Com 50 anos de carreira, Jandira deixa um grande legado TV, cinema e teatro. Entre suas principais personagens em novelas estão a excêntrica milionária Teodora Abdalla de "Sassaricando (1987)", a muçulmana Zoraide de "O Clone" (2001), Madame Gilda de "Escrito nas Estrelas" (2010), "Salomé de Morde & Assopra" (2011) e Farid em "Salve Jorge" (2012).

Veja o que mais famosos disseram:

Barbara Bruno: "Querida Jandira Martini! Sua força, seu talento, sua energia estarão sempre presentes na história do nosso Teatro!!! Obrigada".

Gloria Perez: "Ela nos deixou. Jandira Martini, minha eterna Zoraide, foi um privilégio e tanto trabalhar com você".

Tuca Andrada: "Mais uma das grandes que nos deixou".

Ana Maria Braga: "Vá em paz, Jandira. Sua arte e sensibilidade são eternas. Meus sentimentos à família, amigos e fãs".







