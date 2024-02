Zezé di Camargo rebate crítica de Leandro Voz - Reprodução/Instagram

Publicado 07/02/2024 15:18

Rio - Zezé di Camargo se irritou com uma crítica de um preparador de voz sobre o cantor Luan Pereira e rebateu em um comentário nas redes sociais.

"Leandro, aceita o desafio e vem cantar ao vivo. Porque eu só vou te dar moral quando você tiver mais de 58 milhões de discos vendidos, 4 Grammys latinos, 500 músicas de sua composição gravadas com outros artistas e mais de 90 hits no Brasil", escreveu Zezé em um comentário no Instagram, marcando o influenciador Leandro Voz.



O sertanejo ainda seguiu na mensagem: "Ah, é: e um filme recorde de bilheteria no Brasil e indicado para o Oscar. Peita o ao vivo. Eu faço questão de gravar no meu celular e postar. Vc vai tomar uma 'taca' pro Brasil inteiro ver. Canalha que só vive de falar mal das pessoas", concluiu.



O profissional de voz havia dito que o cantor Luan Pereira não tem ouvido e técnica para cantar ao vivo.



'Não existe ódio aqui'



Leandro Voz disse que a treta começou por um cantor que quer audiência. "Não existe ódio aqui", disse.



Nos Stories, o coach vocal falou sobre o 'desentendimento' com o pai de Wanessa Camargo. "A minha opinião sobre Zezé vai muito além da opinião sobre a voz, sobre cantor. Quem é mais próximo a mim sabe que eu sou um grande fã do artista Zezé Di Camargo", explicou. "Sobre a opinião do Zezé sobre meu trabalho, está tudo certo. Ele tem direito de achar o que quiser. Talvez eu tenha errado a mão mesmo, e agora ele vê o Leandro como um canalha".



Falando sobre Luan Pereira, que tem colaborações com Ana Castela e MC Daniel, ele desabafou: "Eu não vou dar audiência para esse cantor que o Zezé resolveu defender. Ele não tem um ouvido apurado. (...) Não existe ódio aqui, essa foi uma briga que foi cavucada por alguém que quer audiência".



No ano passado, o preparador de voz publicou um vídeo comentando sobre a voz de Zezé ter falhado durante vários shows, que acabou viralizando. Na ocasião, ele disse que ouviu fonoaudiólogos que afirmaram que se o sertanejo operasse as cordas vocais, a voz poderia melhorar, mas não voltaria a ser como antes.

"Ele pode voltar a cantar sem passar por essa voz muito rasgada, doente... Precisa estimular os músculos...",falou.