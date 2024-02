Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach - Reprodução / Instagram

Publicado 07/02/2024 16:43 | Atualizado 07/02/2024 16:45

Rio - Jonas Sulzbach completou 38 anos nesta quarta-feira (7), e recebeu uma declaração de Mari Gonzalez, de 29, mesmo o casal vivendo um 'período de reflexão'. Através do Stories no Instagram, a ex-BBB compartilhou uma foto deles, junto com uma mensagem de carinho.