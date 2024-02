Roberto de Carvalho mostra Rita Lee durante momento de lazer - Reprodução de vídeo

Roberto de Carvalho mostra Rita Lee durante momento de lazerReprodução de vídeo

Publicado 18/02/2024 11:02

Rio - Viúvo de Rita Lee, Roberto de Carvalho compartilhou com os seguidores, neste sábado, um vídeo antigo em que a cantora, que morreu aos 75 anos em maio do ano passado, aparece à beira da piscina. Na publicação, feita no Instagram, a artista aparece sentada em uma cadeira e molhando os pés na água.