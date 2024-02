Virginia e a filha mais velha, Maria Alice - Reprodução

Virginia e a filha mais velha, Maria AliceReprodução

Publicado 28/02/2024 16:14

Rio - Virginia Fonseca utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (28), para falar sobre as mudanças no comportamento da filha mais velha, Maria Alice, após o segundo dia de aula. Em seu story do Instagram, a influenciadora contou que a filha, que está em período de adaptação na escola, está mais comunicativa e carinhosa.

fotogaleria

"Dois dias de aula e já estou sentindo diferença na Maria... ela chegou e pediu para fazer xixi no pinico (isso nunca aconteceu). Não fez o xixi, mas tirou a fralda, sentou e tudo mais! Está super comunicativa e carinhosa. Estou muito feliz", escreveu a influenciadora.

Na terça-feira (27), Virginia rebateu às críticas por colocar seguranças na escola da filha. A influenciadora compartilhou uma publicação em que dizia que a atitude teria sido motivo de deboche por parte dos pais dos alunos e explicou que segurança nunca é demais. "Dois seguranças. Um dentro da escola e um do lado de fora... e se reclamarem, pego mais um para fazer ronda no quarteirão! Segurança nunca é demais e nós aqui gastamos o que for preciso para a segurança dos nossos filhos! O mundo é cruel e eu que não pago para ver", disse.

"Se isso for real, eu pensei que as picuinhas de pais demoravam um pouquinho mais, viu", brincou. A influenciadora ainda reforçou que os seguranças vão acompanhar Maria Alice e os outros filhos, Maria Flor e José Leonardo, todos os dias até eles pararem de estudar.