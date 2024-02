Fabiana Justus recebe homenagem de Fabrício Carpinejar - Reprodução / Instagram

Fabiana Justus recebe homenagem de Fabrício CarpinejarReprodução / Instagram

Publicado 28/02/2024 13:39

Rio - Fabiana Justus, de 37 anos, não escondeu a emoção ao receber uma homenagem do escritor Fabrício Carpinejar , de 51, na tarde desta quarta-feira. Através do Instagram, o autor publicou um longo texto sobre os desafios enfrentados pela influenciadora, que foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda (LMA), em janeiro deste ano, e segue tratando a doença.

"Nas redes sociais, anônimos tornam-se íntimos, celebridades tornam-se anônimas, a precariedade da vida atinge a todos. Eu caí na página de Fabiana Justus e permaneci no chão, sem conseguir parar de testemunhar o desafio que ela vem enfrentando", iniciou o escritor na legenda do post.



"Esqueça sua fama, esqueça de quem é filha, esqueça qualquer informação dos seus bastidores de empresária. Veja apenas a história de uma mãe de 37 anos, que acabou de dar à luz o seu terceiro filho, Luigi. Ela passa no pronto-socorro devido a dor nas costas e febre, acredita que será uma consulta rápida e descobre que tem leucemia mieloide aguda. É retirada subitamente de sua tranquilidade e internada às pressas no hospital, para combater um câncer agressivo e avassalador", disse.



"Tudo estava bem e, de repente, tudo não está mais. Tudo estava seguro e, de repente, tudo não está mais. Jamais saberemos quando o nosso mundo vai desmoronar. Desponta, do imenso desamparo, um invencível amor familiar", ponderou Carpinejar sobre a filha de Roberto Justus.

Na sequência, o autor ainda afirmou ter se emocionado ao ver sobre inúmeras situações que ocorreram na vida da influenciadora, como o desmame precoce do filho caçula, o momento de raspar os cabelos, os registros com os familiares durante o período em que passou no hospital e o apoio recebido pelas filhas gêmeas, Chiara e Sienna, de apenas 5 anos.



"Eles [os familiares] teriam motivos de sobra para esconjurar o destino, para perder a fé diante do sofrimento da doença. Mas só vejo dizerem: 'obrigado, Deus, obrigado por mais um dia perto de quem amamos'", concluiu.

Nos comentários da publicação, que viralizou na web, Fabiana aproveitou para demonstrar sua gratidão pela homenagem recebida. "Obrigada por esse texto lindo e pelo post!", enviou a influencer, junto a um emoji de coração.