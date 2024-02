Fabiana Justus raspa o cabelo em tratamento contra leucemia - Reprodução / Instagram

Fabiana Justus raspa o cabelo em tratamento contra leucemiaReprodução / Instagram

Publicado 28/02/2024 08:38 | Atualizado 28/02/2024 08:43



Rio - Fabiana Justus, de 37 anos, usou as redes sociais, na noite de terça-feira, para desabafar sobre as novas etapas de seu tratamento de câncer. A influenciadora, que é filha do empresário Roberto Justus, foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda (LMA), em janeiro deste ano, e recebeu alta hospitalar no último domingo.

fotogaleria

"É um mix de sentimentos muito surreal. Estar aqui com eles é uma felicidade sem fim!", iniciou a influenciadora ao publicar uma foto em que aparece ao lado do filho caçula, Luigi, e do marido, Bruno Levi D'Ancona.

"Mas, saber que tenho mais alguns ciclos pela frente, dói muito. E aí que preciso treinar minha mente em viver o hoje sem pensar nos próximos passos. Mas não é fácil", refletiu a filha de Roberto Justus.

"Hoje, não contive as lágrimas colocando meu neném para dormir. Faz parte do processo chorar, colocar as emoções para fora. E tudo é por eles! Eles são a minha força e irão me guiar até a minha cura", finalizou Fabiana, otimista.