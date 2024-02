Munik Nunes - Reprodução / Instagram

Publicado 28/02/2024 11:10 | Atualizado 28/02/2024 11:14

Rio - Munik Nunes, de 27 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para conversar com os seguidores a respeito de sua primeira gestação e revelou quantos quilos ganhou desde que descobriu a gravidez. A ex-BBB, que está à espera de uma menina, fruto do relacionamento com Paulo Simão, ainda detalhou os desconfortos enfrentados durante o período.

"Até hoje, engordei 5 quilos", iniciou a influencer ao matar a curiosidade de uma internauta. "Mas acho que vou engordar, agora, pelo menos mais uns 3 quilos", avaliou ela, que ainda detalhou as mudanças provocadas em sua silhueta.

"A primeira mudança que eu senti logo no início da gestação, quando nem sabia que estava grávida, foi no meu seio, senti ele diferente, maior. Depois, ele ficou maior e cada dia cresce mais. Por mais que eu treine tenha uma vida ativa, estou me sentindo mais flácida e tenho mais celulite", contou.



Ao falar sobre os desconfortos que vivenciou durante as 30 semanas de gravidez, a campeã do "BBB 16" afirmou que chegou a sentir muita dor de cabeça, além de falta de ar.



"Agora nas últimas semanas, a minha respiração está mais curta, sinto uma certa dificuldade para respirar. Com isso, canso mais fácil, tudo o que eu faço me dá falta de ar. Dor nas costas, dor no ciático, pressão baixando, tendo algum mal-estar, principalmente por causa do calor", lamentou, por fim.