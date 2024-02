Juju Salimeni e Jojo Todynho - Reprodução / Instagram

Juju Salimeni e Jojo TodynhoReprodução / Instagram

Publicado 28/02/2024 10:15 | Atualizado 28/02/2024 10:20

Rio - Juju Salimeni, de 37 anos, usou as redes sociais, na noite de terça-feira, para interagir com os seguidores e acabou citando Jojo Todynho, de 27, ao refletir sobre a temática da falsa aceitação do próprio corpo. A cantora, por sua vez, não demorou para enviar uma resposta à musa fitness.

fotogaleria

"Acho superválida essa valorização do corpo real, desde que ela seja verdadeira. Só que não acredito muito que seja [verdadeira] de todas as mulheres que falam por aí, porque a gente vê que a maioria tentou de todas as formas deixar de estar acima do peso, com cirurgias com lipo, com tudo quanto é coisa e não deu certo, porque aí elas descobriram que não tem milagre", iniciou Juju através dos stories do Instagram.

Na sequência, a influencer utilizou Jojo Todynho como exemplo de pessoa que busca o emagrecimento através do esforço. "Meu amor, se você não levantar sua bundinha da cama, ir lá treinar, malhar sua bundinha e parar de comer o que não pode comer, não tem milagre. Você vê aí Jojo Todynho, fez uma bariátrica, mas a mulher está lá todo dia na academia se matando, comendo corretamente, porque não cai do céu. Aí, depois vem com esse papinho de aceitação", observou.

Juju ainda negou que a manutenção de sua silhueta seja feita para seguir os padrões impostos pela pressão estética. "O que eu sou hoje, faço por mim, para me agradar. Fiz uma escolha 21 anos atrás. Olhei no espelho e falei: 'Isso aqui está uma merda, está horrível. Não quero ser assim'. Você não tem que aceitar nada. Não está feliz, muda", declarou.

Em resposta à ex-panicat, Jojo compartilhou o story em que foi citada e mostrou estar de acordo com as falas de Juju. "Eu amo", afirmou a artista, que já perdeu mais de 40 kg após a bariátrica.