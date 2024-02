Luana Piovani relembra desentendimento com Carolina Dieckmann - Reprodução / Instagram

Publicado 28/02/2024 12:24 | Atualizado 28/02/2024 12:33

Rio - Luana Piovani, de 47 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para rebater acusações de que sentiria "mágoa" de Carolina Dieckmann, de 45, e relembrou o conflito entre as duas. A apresentadora alegou, através dos stories do Instagram, que decidiu parar de falar com a atriz por uma questão de "posicionamento" contrário aos ideais dela.

"Não é mágoa, gente sem noção! É posicionamento! De mulher machista o mundo tá cheio, mas não dou nem bom dia", disse a ex-mulher de Pedro Scooby ao compartilhar um post que falava sobre o conflito entre as duas.

Carolina e Luana não se falam desde o ano de 2008, por conta dos comentários polêmicos feitos pela atriz a respeito da agressão sofrida pela colega de trabalho durante o relacionamento com Dado Dolabella.

"No meu caso, isso não teria acontecido. Eu não provocaria meu namorado bêbado em uma boate. Também não brigaria em um local público. Simplesmente iria embora. Olha, não estou tomando partido. Só estou dizendo que minha atitude seria diferente", disse Carolina em um entrevista polêmica à jornalista Mônica Bergamo.

Esta não é a primeira vez que Luana relembra o desentendimento com a artista. Em 2023, a loira compartilhou um vídeo em que Carolina defendia a exposição de um episódio de infidelidade, feita por Luísa Sonza durante o programa "Mais Você", e aproveitou para opinar sobre o posicionamento da atriz. "Maturidade é tudo, né? Você fez o mesmo comigo, mas eu tinha apanhado", disse, na ocasião.