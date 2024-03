Rafa Kalimann e Allan Souza curtem bar na Zona Sul

Rio - Rafa Kalimann, de 30 anos, e Allan Souza, de 38, curtiram a noite deste domingo juntinhos. Em meio a rumores de romance, os dois se divertiram com alguns amigos em um um barzinho no Baixo Gávea, na Zona Sul do Rio. Para a ocasião, a atriz, que estreia em "Família é Tudo", da TV Globo, nesta segunda-feira, apostou em um vestido branco longo. Já o ator usava bermuda, camisa e boné.

Em novembro do ano passado, os artistas foram flagrados aos beijos na mesma região. Na época, Rafa chegou a brincar com os internautas sobre a situação. "A vida de solteira não está fácil pra ninguém. Pode nem dar uns beijos enquanto tomo minha cervejinha que vira pauta pra vida de solteira", escreveu.

