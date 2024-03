Reprodução / Instagram - Tadeu Aguiar é um dos mais importantes diretores da cena teatral carioca

Publicado 06/03/2024 08:22 | Atualizado 06/03/2024 13:18

Rio - O ator e diretor Tadeu Aguiar publicou em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira (5), uma sequência de imagens que mostra um parafuso encontrado dentro da embalagem de uma pizza congelada.

Na publicação, o artista, de 64 anos, fez comentários mencionando a marca do produto. "@sadiabrasil que descuido é esse? Um parafuso na pizza? Por pouco @eduardo_bakr não quebrou um dente! Eita!!! Pizza @sadiabrasil não dá!", reclamou Tadeu, pontuando que o marido, o produtor Eduardo Bakr, quase havia quebrado um dente à mesa.

A reportagem entrou em contato com a Sadia e não obteve retorno até o momento.



O post recebeu diversos comentários de alguns seguidores assustados com o ocorrido e outros relembrando casos parecidos. "Eu já encontrei um pedaço de plástico, imagina se uma criança engasga e não tem ninguém por perto", escreveu uma seguidora.



Tadeu Aguiar participou como ator de novelas como "O Dono do Mundo" e "Babilônia", na Globo. É considerado um dos principais diretores da cena teatral carioca.



Atualmente está em cartaz com a comédia "Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito", protagonizada por Vera Fischer, e o musical "Beetlejuice", com Eduardo Sterblitch.