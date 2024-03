Jojo Todynho chama atenção dos seguidores ao mostrar novo material escolar - Reprodução / Instagram

Jojo Todynho chama atenção dos seguidores ao mostrar novo material escolarReprodução / Instagram

Publicado 06/03/2024 09:03 | Atualizado 06/03/2024 09:18

Rio - Jojo Todynho, de 27 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para falar sobre a volta às aulas da faculdade e surpreendeu os seguidores ao mostrar seu novo material escolar, repleto de itens da personagem Hello Kitty. A cantora, que cursará o terceiro semestre de Direito, aproveitou ainda para explicar o motivo de não ter participado da primeira semana de aula.

fotogaleria

"Bom dia, meu povo. Para onde vou? Para a facul. As aulas começaram segunda-feira, mas meu look ainda não havia chegado", iniciou a artista, que apareceu com uma blusa estampada com a personagem.

"E para começar nesse mood bem Hello Kitty, tive que comprar um perfume dela para me acompanhar nesse terceiro semestre, né?!", acrescentou ela, que aproveitou para opinar sobre o cheiro: 'cheirosinho'.

Na sequência, Jojo ainda mostrou uma mochila rosa, de rodinha, que seguia a mesma temática do restante do material e afirmou que utilizará a bolsa durante todo o semestre. "'Vade Mecum' [um compilado de legislações] é muito pesado, não sou obrigada a ficar carregando. Então, meu amor, vai na rodinha", explicou, por fim.



Nos comentários do post, inúmeros fãs aproveitaram para opinar sobre a temática escolhida pela influenciadora neste semestre. "A mochila! A Jojo é icônica demais!", enalteceu uma admiradora. "Não julgo! Eu, se fosse milionária, faria o mesmo! Estou nem aí para as opiniões alheias", observou outra. "Se eu pudesse, também compraria tudo o que eu não tive na infância (risos). Está certíssima, Jojo", afirmou ainda uma seguidora.

Veja o vídeo