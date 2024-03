Sabrina Sato elogia o namorado, Nicolas Prattes - Reprodução / Instagram

Sabrina Sato elogia o namorado, Nicolas PrattesReprodução / Instagram

Publicado 06/03/2024 10:29 | Atualizado 06/03/2024 10:41

Rio - Sabrina Sato, de 43 anos, não poupou elogios ao ver o namorado, Nicolas Prattes, de 26, andar a cavalo. Através do Instagram, a apresentadora resolver fazer um comentário carinhoso em um vídeo compartilhado pelo ator, onde ele também aparece realizando exercícios físicos, jogando sinuca, além de pendurado em uma árvore.

"Certifique-se de que quando a morte te encontrar, que seja cheio de vida", escreveu o artista, que interpretava o personagem Miguel em "Fuzuê", novela da Globo que terminou na última sexta-feira. Em resposta ao amado, Sabrina brincou: "Cheio de vida mesmo".

Nos comentários do post, inúmeros fãs também aproveitaram para reagir ao post. "Eu te entendo Sabrina, eu te entendo", disse uma usuária. "Com todo o respeito, onde encomenda um Nicolas Prattes pra mim?", escreveu outra, bem-humorada. "A Sabrina que desvie do meu recalque", acrescentou uma internauta, brincalhona.

Nicolas também optou por compartilhar o mesmo vídeo nos stories e aproveitou para fazer uma reflexão. "Já senti na pele que um dia pode ser que quem você mais ama no mundo pode não acordar. Vivo minha vida de acordo com esse sentimento. Quero fazer valer com quem eu amo", garantiu.