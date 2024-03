Gustavo Marsengo e Laís Caldas - Reprodução Internet

Publicado 06/03/2024 10:57

Rio - A ex-BBB Laís Caldas, de 32 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para contar detalhes dos preparativos de seu casamento com Gustavo Marsengo, de 33, e revelou que ficou surpresa ao ver os preços dos itens. Os dois, que se conheceram durante a 22ª edição do reality show, ficaram noivos no Natal do ano passado e pretendem se casar em 2025.

"Fiquei bem assustada, é muito caro, estou chocada. Assustei muito com buffet. A gente não foi atrás ainda, mas pelos valores que passaram para gente da média de hoje, vou ter que peneirar os convidados", confessou Laís, através dos stories do Instagram.

Na sequência, a médica afirmou que o casal ainda não fechou com nenhum fornecedor e ainda está decidindo sobre qual cerimonialista contratar para ajudá-los na organização. "Fizemos duas reuniões, eu amei, mas ainda não escolhemos", disse.

Apesar da ansiedade pelo grande dia, Laís já havia dito, em janeiro deste ano, que os dois pretendem casar-se apenas em 2025. "Não tem data ainda, né gente. Nem sentamos para ver nada, estamos viajando das festas [de final de ano]. Mas o casamento, nesse ano, vai ser rápido. Só a festa que temos que programar, vai ser do jeito que a gente quer, então vai ser lá para 2025", contou.