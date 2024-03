Bárbara Evans - Reprodução / Instagram

Bárbara EvansReprodução / Instagram

Publicado 06/03/2024 11:43 | Atualizado 06/03/2024 11:48

Rio - Bárbara Evans, de 32 anos, usou as redes sociais, na manhã desta quarta-feira, para desabafar sobre o cansaço após os filhos gêmeos Álvaro e Antônio, de apenas três meses, ficarem doentes. A modelo, que também é mãe de Ayla, de 1 ano, alegou estar enfrentando uma estafa mental, ou seja, um esgotamento capaz de alterar o funcionamento do organismo.

fotogaleria

"Hoje acordei bem, graças a Deus, tem dois dias que estou meio desanimada, estou cansada. Se eu começar a falar, vou chorar, então é melhor eu não falar", iniciou a loira através dos stories do Instagram.

"'Estafa' que chama, as mães sabem bem como é que é. Filho doente, quando não é um, é outro. Tem que aparecer aqui no Instagram sempre sorrindo para poder trabalhar", lamentou Bárbara.



"O que importa é que hoje acordei bem, os meninos estão melhorando. Hoje, vão tomar vacina. Se Deus quiser, não vão ter reação", concluiu a influenciadora, que é casada com o empresário Gustavo Theodoro.