Bruna Biancardi comemora cinco meses da filha, Mavie, fruto do antigo relacionamento com NeymarReprodução / Instagram

Publicado 06/03/2024 12:56 | Atualizado 06/03/2024 12:59

Rio - Bruna Biancardi, de 29 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para celebrar os cinco meses de vida da filha, Mavie, fruto de seu antigo relacionamento com Neymar, de 32. No clique publicado pela influenciadora, a garotinha aparece com uma jardineira da grife Fendi, além de meias altas e uma sapatilha com laço.

"Feliz 5 meses para a minha melhor amiga, amor da minha vida!", escreveu Bruna na legenda do registro da pequena.

Nos comentários do post, inúmeros seguidores aproveitaram para elogiar Mavie. "Muito linda e sempre chique", enalteceu uma usuária. "Não aguento!", se derreteu outra. "Coisa mais linda!", opinou mais uma. "Uma boneca", disse ainda um internauta.