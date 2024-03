Hailey Bieber fala sobre boatos de crise em casamento com Justin Bieber - Reprodução / Instagram

Hailey Bieber fala sobre boatos de crise em casamento com Justin BieberReprodução / Instagram

Publicado 06/03/2024 13:33

Rio - Hailey Bieber, de 27 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para se pronunciar sobre os rumores de que estaria enfrentando uma crise em seu casamento com Justin Bieber, de 30. A modelo negou que os dois tenham qualquer tipo de problema e criticou as teorias compartilhadas sobre o assunto nas redes sociais.

fotogaleria

"Apenas para a informação de vocês: as histórias e as constantes fofocas que eu vejo no Tik Tok estão 100% erradas. Foram feitas do nada. Vieram da terra da ilusão", disse a loira através dos stories do Instagram.

"Então, eu sei que pode ser divertido alimentar essas histórias, mas apenas saibam que elas são sempre falsas. Desculpe por estragar tudo", concluiu, irônica.

Os boatos de que Hailey e Justin não estariam bem começaram na semana passada, após os fãs repararem que os dois não publicavam fotos juntos e nem fazem aparições públicas há um bom tempo. As especulações, no entanto, só se intensificaram após o pai da modelo, Stephen Baldwin, pedir orações pelo casal.

"Cristãos, por favor, quando pensarem em Justin e Hailey, reservem um momento para fazer uma pequena oração para que eles tenham sabedoria, proteção e que se aproximem do Senhor", disse ele, na ocasião, ao compartilhar um vídeo em que Bieber canta a música gospel "I Could Sing of Your Love Forever".