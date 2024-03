Pedro Scooby e Cintia Dicker - Reprodução/Instagram

Rio - A modelo Cintia Dicker, mulher de Pedro Scooby, expressou sua felicidade nas redes sociais nesta terça-feira (05) com a decisão de Dom, de 12 anos, um dos filhos de Luana Piovani com seu marido, de morar com ela e o pai no Rio de Janeiro.

Por meio de uma sequência de vídeos, Cintia destacou o impacto positivo que a mudança trará para todos. "Gente... Acho que esqueceram que morei dois anos em Portugal e praticamente com as crianças todos os dias. A gente se dá muito bem e aliás, estou morrendo de saudade deles. Tem muito tempo que não vejo eles pessoalmente. A gente se vê pelo telefone. Estou muito feliz. E vai ser muito legal para a Aurora ter o Dom perto. Ele é super carinhoso com ela", disse.

"Se Deus quiser, em breve a gente vai fazer uma viagem para Portugal para a Aurora vê o Bem e eles também. Estou muito feliz e tenho certeza que o Dom vai ser muito feliz com a gente no Rio", acrescentou.

Pedro Scooby também é pai de Bem e Liz, gêmeos de nove anos, também frutos do relacionamento com Luana Piovani, e Aurora, de um ano, da relação com Cintia Dicker.