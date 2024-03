uliette e o namorado, atleta Kaique Cerveny -

Publicado 11/03/2024 08:33

Rio - Juliette, de 34 anos, curtiu o domingo na companhia do namorado, o atleta Kaique Cerveny. Os dois jantaram em um restaurante de um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. No local, eles trocaram beijinhos e carinhos. Ao perceber a presença do paparazzo, a campeã do "Big Brother Brasil 21", da TV Globo, esbanjou simpatia e fez poses para as fotos. Na ocasião, ela usava um look básico, composto por um cropped branco, calça jeans e tênis.

A influenciadora digital também contou como eles se conheceram. "Eu fazia crossfit e aí ele foi campeão de crossfit em 2019. Aí a gente se seguiu, começou a conversar. Ele namorou, ele namorou, a gente parou de se falar e depois do 'Big Brother' retomou o contato", revelou Juliette complementando que se conheceram antes do programa em que saiu vencedora. "Já me seguiu, já se interessou, aí eu falei: 'Esse vale a pena'. Porque se fosse agora eu ia desconfiar um pouco", ressaltou.