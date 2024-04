Xande de Pilares e Thay Pereira anunciam o nascimento da filha - Reprodução do Instagram / Débora Ramos

Xande de Pilares e Thay Pereira anunciam o nascimento da filha

Publicado 06/04/2024 08:38 | Atualizado 06/04/2024 15:14

Rio - O cantor Xande de Pilares anunciou, nesta sexta-feira, o nascimento da filha, Estrela, fruto de seu relacionamento com Thay Pereira. Em uma publicação feita no Instagram, o artista compartilhou um clique do momento especial e mostrou o rostinho da bebê.

"Nossa Estrela nasceu. O melhor presente que eu poderia ter", comemorou o sambista na legenda. Vários famosos reagiram a publicação. "Bem-vinda Estrela! Saúde e Luz!", desejou Cissa Guimarães. "Parabéns meu irmão! Estrela vem só pra trazer luz na vida de todos nós. Que assim seja", escreveu Ferrugem. "Que benção! Parabéns", afirmou Preta Gil. "Que lindeza! Muita saúde e amor pra essa família", declarou Cris Vianna. "Que Deus abençoe! Lindos, lindos, lindos", disse Tais Araújo.

Xande e Thay estão juntos desde 2020. Vale lembrar que o cantor já é pai de Alexandre Lucas e de Alexandre Junior.







