Zé Vaqueiro e Ingra Soares - Reprodução/Instagram

Zé Vaqueiro e Ingra SoaresReprodução/Instagram

Publicado 11/04/2024 10:05 | Atualizado 11/04/2024 10:15

Rio - Ingra Soares, mulher de Zé Vaqueiro, utilizou as redes sociais nesta quarta-feira (10) para desabafar sobre a saúde de seu filho Arthur , de apenas oito meses de idade. Ela retornou à plataforma para criticar comentários que sugeriram que a "lei do retorno" seria a razão pela qual ele é uma pessoa com deficiência.

fotogaleria

"Cansei de ficar calada!", disse ao expressar sua indignação. Ingra questionou outras mães sobre como se sentiam ao ler comentários como esse e desejou que um dia as pessoas entendam que todos enfrentam desafios na vida, independentemente de terem ou não uma malformação.

"Quero ouvir de vocês mães atípicas, o que vocês sentem ao ler um comentário doentio desses e vindo de uma mulher? É esse tipo de coisa que me faz todos os dias erguer a cabeça e seguir. Não me abalar com gente ruim, que acha a opinião dela linda e educada. Porque não sabe ficar calada. No mundo teremos aflições. Um dia talvez você entenderá isso", escreveu Ingra.

Quanto ao estado de saúde de Arthur, o terceiro filho de Zé Vaqueiro, ele nasceu em julho do ano passado com síndrome de Patau, uma condição genética decorrente da trissomia do cromossomo 13. Essa síndrome causa malformações faciais, nos membros e afeta os sistemas nervoso, cardíaco e urinário.

Em uma entrevista em fevereiro na Globo, Zé Vaqueiro mencionou que Arthur estava estável na UTI e que estavam aprendendo muito com ele. A equipe médica optou por mantê-lo internado até terem certeza de que ele poderá ir para casa em boas condições.